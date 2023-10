Kraftige luftangrep mot Gazastripen

Det franske nyhetsbyrået AFP beskriver «intense angrep» nord på Gazastripen. Al-Jazeera melder om «intense israelske luftangrep uten sidestykke», og at disse rammer «alle deler» av det palestinske området.Den amerikanske FN-ambassadøren Linda Thomas-Greenfield sier fredag ettermiddag at USA klart har sagt fra til Israel, både privat og offentlig, at Israel må forsvare seg «i tråd med krigens folkerett».

– Det er en humanitær krise på Gazastripen. USA gjør alt i vår makt for å redde liv, hevder Thomas-Garfield. – Dette er onde utelatelser, som gir dekning for og styrker Hamas' brutalitet, og ingen medlemsstater burde tillate at det skjer, sier Thomas-Garfield, ifølge al-Jazeera.

IDF hevder videre at dette også inkluderer Gazas hovedsykehus Al-Shifa, som ligger i Gaza by, i nordlige deler av den palestinske enklaven. Ordren er av flere blitt beskrevet som ulovlig tvangsforflytning. Fra Israels side gjelder den også alle sykehus i området, noe lokale helsemydnigheter sier at er umulig som følge av de mange tusen pasientene som er på sykehusene. headtopics.com

Videre la han til at minst 57 UNRWA-ansatte er drept siden krigen startet, og at dette dødstallet er i tråde med forholdet mellom antall drepte palestinere og Gazas totalte befolkning.

FN-kilden mener at de høye døds- og skadetallene i denne krigen kommer av at angrepene er «mye større enn noe vi har sett i tidligere kriger». Ifølge flere anonyme kilder til TV-kanalen al-Jazeera «går forhandlingene raskt fremover for å sikre en våpenhvile- og utvekslingsavtale mellom Hamas og Israel». Etter at Hamas angrep Israel lørdag 7. headtopics.com

FNs generalsekretær Antonio Guterres har krevd en umiddelbar våpenhvile på Gazastripen, hvor minst 7300 mennesker ifølge helsemyndighetene er drept i israelske angrep de siste tre ukene.

Les mer:

TV 2 Nyhetene »

Israel sier de har brukt stridsvogner i raid på GazastripenIfølge Israel ble Hamas-medlemmer drept. Les mer ⮕

Israel sendte stridsvogner inn på Gazastripen, opplyser hærenIsraels hær sier den har sendt stridsvogner inn på Gazastripen i «målrettet raid» natt til torsdag, melder AFP. Les mer ⮕

Ekspert om Israels Gaza-raid: Kan ha testet HamasNatt til torsdag gjennomførte Israel sitt hittil største raid på Gazastripen, ifølge den israelske hæren. Les mer ⮕

Israelske bakkestyrker utførte raid på GazastripenI dette nyhetsstudioet får du siste nytt om krigen mellom Hamas og Israel. Les mer ⮕

IDF: Flere angrep på Gaza med jagerfly og dronerI dette nyhetsstudioet får du siste nytt om krigen mellom Hamas og Israel. Les mer ⮕

Halvparten av israelere vil vente med bakkeinvasjonI dette nyhetsstudioet får du siste nytt om krigen mellom Hamas og Israel. Les mer ⮕