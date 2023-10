Kraftig vekst for Kongsberg Gruppen

Tallslippet viser inntekter på 9,98 milliarder kroner, opp fra 7,75 milliarder kroner i tredje kvartal i fjor.Resultatet før skatt landet på 1,31 milliarder kroner, opp fra 1,11 milliarder kroner i tredje kvartal i fjor.

Analytikerne ventet på forhånd et resultat før skatt på 1,16 milliarder kroner, driftsresultat på 1,11 milliarder og en omsetning på 9,36 milliarder kroner, ifølge estimater Infront har innhentet for TDN Direkt.Etter at Russland invaderte Ukraina har flere land varslet økte forsvarsbudsjetter. På Oslo Børs har aksjen til Kongsberg Gruppen steget kraftig etter rekordfulle ordrebøker og resultatvekst.

– Vi har en rekordhøy ordrereserve og vi har aldri opplevd sterkere etterspørsel etter den totale Kongsberg -porteføljen, sier toppsjef Geir Håøy. I forsvarsområdet drives veksten av spesielt missiler og våpenstasjoner, mens den maritime delen hadde økt aktivitet både i nybyggings- og ettermarkedet, melder Kongsberg Gruppen. headtopics.com

Leveranser til fiskeri og forskningsfartøy drev veksten i Kongsberg Discovery, et teknologiområde innen maritim sektor.– Samtidig ser vi betydelige muligheter fremover som gjør at ordrereserven vil kunne vokse ytterligere, sier han.I september bestilte den amerikanske hæren våpenstasjoner for 1 milliard kroner, mens Lockheed Martin bestilte deler til kampflyene F-35 for 1,2 milliarder.

Den største avtalen ble inngått med det polske forsvarsdepartementet, der Kongsberg Gruppen skal levere kystforsvarssystemer for 16 milliarder kroner – en rekordstor enkeltkontrakt for konsernet. Forsvarsområdet, Kongsberg Defence & Aerospace, hadde et driftsresultat på 594 millioner kroner i kvartalet, opp fra 452 millioner kroner i tredje kvartal i fjor. headtopics.com

