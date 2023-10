Kraftfullt brygg fra Knausgård

Fjerde bind i verket som åpnet med «Morgenstjernen» i 2020 er en gjenkjennelig Knausgård i opplegg og innhold, men også overraskende ny i valget av jeg-fortelleren, kunstfotografen Kristian Hadelands vekst og fall. «Nattskolen» er et kunstnerportrett, underholdende og innsiktsfullt. Romanen er spennende som en krimfortelling, med overraskende vendinger og et tidvis bibelsk mørke.

Roman er spekket med Karl Ove Knausgårds yndlingsrekvisitter: De svarte englene vifter med vingene, Mefisto og doktor Faustus dukker opp, det samme gjør Shakespeare og Christopher Marlowe, litt religion og okkultisme og et imponerende bredt register av originale og kloke refleksjoner over liv og fotokunst.Med andre ord: Karl Ove Knausgård serverer oss den suppa han liker å berede for oss.

Store deler av handlingen er lagt til Londons gater og parker, med korte forflytninger til kunstmetropolen New York, og en avsluttende del lagt til en øde, forblåst øy i det norske fjordlandskapet. Forflytninger som føles riktige og naturlige. De skaper driv i romanen og gir forfatteren mulighet til små velvillige guidingen i et London han for tiden bebor, og tydelig har sans og smak for. headtopics.com

Kristian Hadeland har som 20-åring kommet inn på en kunstskole for fotografi i London. Året er 1986. Sånn sett knytter romanen an til «Ulvene fra evightens skog» og unge Syvert Løyning. Åpningen i den romanen er lagt til nettopp 1986, da eksplosjonen i Tsjernobyl fant sted. En katastrofe som også nevnes i høstens roman.Kristian Hadeland framstår som ambisiøs, arrogant, hensynsløs og sikker på eget talent.

Mennesket Kristian Hadeland derimot, imponerer ikke like sterkt. Hans forhold til kvinner er ganske ufyselig, og han settes på prøve i et tilfeldig møte med en uteligger. En hendelse som skal hjemsøke den feirede og feterte fotokunstneren da han 24 år senere kan åpne sin store retrospektive utstilling i selveste MoMa i New York, under sitt kunstnernavn Kristian Pedersen. headtopics.com

Les mer:

Dagsavisen »

Tilsvar til Jan Ove HusøyEt leserinnlegg om bompenger, skrevet av Jan Ove Husøy, og publisert i avisa 26.10 hadde referanser til mine egne innlegg om samme tema (6. og 24. okt), men med noen uheldige fakta- og sitatfeil. Les mer ⮕

Rev i Oslo sentrum: – Veldig gøyal opplevelseStortingsrepresentant Kathy Lie var på vei nedover Karl Johan da hun så noe rote i buskene. Les mer ⮕

Riksrevisjonen: Nordmenn betaler over 700 millioner for mye i gebyrerEn rekke etater tar for høye gebyrer for sine tjenester. Verstingene er Brønnøysundregistrene og politiet, ifølge riksrevisor Karl Eirik Schjøtt-Pedersen. Les mer ⮕

Román Haug etter blodig skade: – Husker bare bruddstykkerULLEVAAL (VG) Liverpools Sophie Román Haug (24) har hatt noen utfordringer etter at hun måtte forlate banen, blodig og med flere brudd i ansiktet, under landskampen for én måned siden. Les mer ⮕

Hemmet etter skrekksmell - velger trygghet førstSophie Román Haug er tilbake etter blodig smell. Les mer ⮕

Kraftfullt brygg fra KnausgårdKarl Ove Knausgårds nye roman «Nattskolen» er et imponerende komplekst verk. Samtidig har det en enkelhet som fører tankene til Jobs bok. Les mer ⮕