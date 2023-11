Kourtney Kardashian ikke til stede på Travis Barkers bursdag på grunn av graviditet

Kourtney Kardashian var ikke til stede under Travis Barkers 46-årsdag på grunn av en medisinsk tilstand. Kourtney er for tiden gravid med parets første barn sammen, og legene har rådet henne til å ta det med ro resten av graviditeten. Dette betyr at den intense krangelen mellom Kim og Kourtney i den siste sesongen av «The Kardashians» ikke var årsaken til at Kourtney ikke deltok på festlighetene.

Kourtney har tre barn med sin tidligere kjæreste Scott Disick, mens Travis, trommeslager i bandet Blink 182, har to barn med sin ekskone Shanna Moakler. Nyheten om Kourtneys graviditet ble kunngjort på hennes egen Instagram i juni, der hun delte en video av seg selv på en Blink 182-konsert og hoppet opp og ned foran scenen med et skilt som sa «Travis, jeg er gravid»

:

