Kourtney Kardashian avslører hvorfor hun ikke var til stede på Travis Barkers bursdagsfeiring

04.11.2023 22:36:00 vgnett 1 min.

Kourtney Kardashian var ikke til stede under Travis Barkers 46-årsdag på søndag, og nå avslører hun hvorfor. Ifølge kilder skal Kourtney ha blitt bedt om å ta det med ro etter å ha opplevd en liten ulykke tidligere i uken. Hun skal ha blitt kjørt til sykehuset etter å ha falt og slått magen, men heldigvis ser det ut til at både hun og babyen har det bra. Kourtney er for tiden gravid med parets første barn sammen, og hun skal ha fått beskjed om å ta det med ro resten av graviditeten. Det var derfor hun ikke kunne delta på Travis' bursdagsfeiring.