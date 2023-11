Koronasyk igjen? Dette er Nakstads råd nå

Assisterende helsedirektør Espen Rostrup Nakstad forteller at det har vært en moderat økning av koronasmitte utover høsten men at antallet sykehusinnleggelser er ganske stabile, på mellom 200-300 per uke. En tredjedel av disse er primært lagt inn på grunn av korona, mens resten får det som en tilleggsdiagnose.

På spørsmål om hvordan han vil vurdere styrkeforholdet mellom koronaviruset, en forkjølelse og sesonginfluensa er nå, svarer assisterende helsedirektør Nakstad: – Symptomene er også mildere ved forkjølelse, men man kan bli smittet flere ganger gjennom en vintersesong fordi virusstammene endrer seg ganske raskt, legger han til.

– Det ser ut som tidligere virusvarianter, som Wuhan- og deltavarianten, oftere ga senfølger i form av tungpust og behov for ganske omfattende rehabilitering hos noen. Det skyldes antagelig at man ble sykere av disse variantene enn av senere omikronvarianter og mange flere havnet derfor på intensivavdeling, sier Nakstad.

– Vi vet dessverre ikke hvorfor noen får slike plager og ikke andre. Vi vet heller ikke om andelen som får senfølger er lavere nå enn før, men vi håper økende immunitet etter hvert vil gi færre slike tilfeller, sier Nakstad.

Også Berg sier at man bør holde seg hjemme dersom man er preget av luftveisinfeksjoner, og samtidig føler seg syk. Berg sier også at folk flest vil klare seg godt etter å ha blitt smittet med koronaviruset i dets nåværende form.

