Kornelia Kløv om bikinistuntet: - Folk synes det er dobbeltmoralsk

I starten av juli fikk boybandet Ballinciaga stor oppmerksomhet etter at de opptrådte på Stavernfestivalen.. I forkant av konserten etterlyste nemlig gruppa «babes» på Instagram, og da de entret festivalscenen hadde de med seg flere unge kvinner iført bikini og rosa finlandshette. I etterkant fikk stuntet hard kritikk, og ble omtalt som både «respektløst» og «provoserende»..

Jeg skal ikke sitte her og forsvare meg, sa hun til avisa.. ForskjellTil Dagbladet er hun klar på at det for henne var en vesentlig forskjell mellom opptredenen på Stavernfestivalen og den på «Farmen».. - Det er forskjell på det å hoppe rundt på en scene med tildekket ansikt og med 24 andre jenter, enn det er å skulle lære seg en koreografi til en relativt rask takt og utføre den foran et mye mer intimt publikum, forklarer hun..

