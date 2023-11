Økonom om rentenedgang: - Det kan ta flere år

For mens prisveksten viste seg å være lavere enn ventet i september, har kronen svekket seg mye de siste ukene. – Inflasjonen er fortsatt altfor høy. Også har de kronen som er til besvær. Nå i høst har det gått feil vei igjen med den. Kronekursen påvirker norsk prisdannelse, og Norges Bank må ta hensyn til det når de setter renten, sier Olsen.

MØTE I DESEMBER: Sjeføkonom i Nordea, Kjetil Olsen, mener inflasjonen fortsatt taler for renteheving før jul. Foto: Morten Leander Kristoffersen / TV 2ENIG: Kjersti Haugland i DNB Markets understreker at kronen har svekket seg mye. Foto: Marte Christensen / TV 2– Kronekursen har svekket seg mye, og er nå betydelig svakere enn Norges Bank ventet. Om denne tendensen holder seg, vil den bidra til å holde inflasjonen høy, sier Haugland.

– Det er langt ute i horisonten. Folk prater og håper på en rentetopp. Men nå kommer du til å få et renteplatå, hvor renta kommer til å holde seg på det nivået mye lengre enn det vi har sett historisk.

– Så jeg tror det blir lengre enn seks måneder. Det kan ta flere år dersom ikke økonomien kollapser i mellomtiden, sier Chen.Han tar imidlertid et kraftig forbehold. Øker arbeidsledigheten kraftig, endres spillereglene totalt.

– Men det er ikke så sannsynlig med tanke på hvor stramt det er i arbeidsmarkedet. Det blir viktig å følge med på arbeidsledigheten. Det er et viktig premiss.Chen forklarer hvorfor den svake kronekursen betyr høyere prisstigning.

