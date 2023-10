Kongsberg Gruppens resultat ble på 1,6 milliarder i tredje kvartal

Resultatet stiger med 200 millioner kroner fra tilsvarende kvartal i fjor, og er omtrent 150 millioner bedre enn analytikerne hadde ventet.

Resultatet stiger med 200 millioner kroner fra tilsvarende kvartal i fjor, og er omtrent 150 millioner bedre enn analytikerne hadde ventet.

Les mer:

Nettavisen »

Kongsberg Gruppens resultat ble på 1,6 milliarder i tredje kvartalTV 2 Nyheter Livestudio - Siste nytt i dag Les mer ⮕

Stor rift om Kongsberg-missiler: – Viktig å beskytte norsk teknologiForsvarsmateriell styrker sitt internasjonale programkontor. Les mer ⮕

Kremmerhusene i kø da Molde knuste Høgmos svenske topplagMagnus Wolff Eikrem sendte Molde inn i kampen om avansement i Europa League-gruppen. Les mer ⮕

Europol slår hardt ned på gjenger bak løsepengevirusRazzia fant sted mellom 16. og 20. oktober over hele Europa, og gruppens leder ble arrestert i Frankrike. Les mer ⮕

«Hotel Cæsar» 25 år: Stian Barsnes-Simonsen (44) er fremdeles forbanna over «Cæsar»-tabbeStian Barsnes-Simonsen klarer ikke å glemme blunderen som hendte for et kvart århundre siden. Les mer ⮕

Kongsberg Gruppens resultat ble på 1,6 milliarder i tredje kvartalTV 2 Nyheter Livestudio - Siste nytt i dag Les mer ⮕