Kongelig: Stikk fra svigerfar kongen: - De har levd i fornektelse

SVIGERFARS STIKK: Kong Harald fleipet med både svigerdatteren og sønnen kronprins Haakon i talen under stortingsmiddagen på slottet, som ble lest opp av kronprinsregenten. Foto: Frederik Ringnes / NTB

VERTSKAP: Dronning Sonja med kronprinsregent Haakon på vei inn til middagen på Slottet. Foto: Frederik Ringnes / NTB Likevel gjennomførte 50-åringen talen med glans, og valgte å holde den på vegne av sin far. – Den er jo tross alt allerede skrevet, sa han til latter fra publikum. Les hele talenKong Harald er kjent for sin lune humor og snertne kommentar, og dette brakte kronprinsregenten videre som en rød tråd i talen. Ved flere anledninger runget latteren fra festsalen muligens hele veien opp til rommet der kongen satt benken foran TV-skjermen.

Og både kronprinsen og svigerdatteren kronprinsessen «fikk gjennomgå» i kongens tale – opplest av sønnen kronprins Haakon: Denne sekvensen satte i gang lattermusklene hos stortingsrepresentantene, så vel som dronningen, prinsesse Astrid (91) og kronprinsesse Mette-Marit. headtopics.com

«For godt over 64 år siden falt jeg for dronningen som sitter her i kveld. Det tok noen år før vi fikk lov til å gifte oss. Mange mennesker har, siden den gang, sloss for viktige rettigheter som i bakspeilet kan synes opplagte.».

«Noen rettigheter tar uventede omveier, og en av de sjeldnere kommer i form av en vakker stol: Dronningen og jeg ønsker å takke Stortinget for det verdifulle arbeidet som er blitt gjort med å pusse opp den såkalte gemalstolen – over 200 år etter at den ble tatt i bruk. Stolen er en anerkjennelse fra vår nasjonalforsamling av Dronningens rolle, og handlingen betyr mye for oss i Kongefamilien.». headtopics.com

Les mer:

TV 2 Nyhetene »

Stortingsmiddagen på Slottet: Stortingspresidenten med humoristisk stikk til norske politikereSelv ikke under torsdagens stortingsmiddag på Slottet slipper politikerne unna habilitetsskandalene. Les mer ⮕

USA Fikk elektrosjokk av fonteneÉn er død og fire er skadet etter ulykken. Les mer ⮕

Han fikk hjertet til en gris - slik går det nåÉn måned etter at Lawrence Faucette fikk transplantert hjertet til en gris, kommer legene nå med en oppdatering. Les mer ⮕

Mamadou Sakho fikk avskjed på grått papir etter å ha dyttet treneren i bakkenMontpellier trengte bare et døgn for å finne ut av hva de skulle gjøre med Mamadou Sakho etter han regelrett angrep sin trener på tirsdagens trening. Les mer ⮕

Jotam fikk se Hamas-terroristenes egne videoopptak fra massakrenDansk journalist fikk se Hamas-terroristenes egne opptak fra massakren i israelsk kibbutz 7. oktober. Les mer ⮕

For første gang fikk vi en TV-innsamling kjemisk renset for «hvite frelsere»Det kom ikke et sekund for tidlig. Les mer ⮕