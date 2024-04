Kong Harald trenger mer tid til å bli bedre

– Det går med bedre med kongen. Han trenger fortsatt litt tid til å bli bedre. Han er jo i en viss alder, så det tar litt tid å komme til hektene, sier kronprins Haakon til NRK.Kong Harald har hatt en fin påske, og det går fremover, forteller kronprinsen. Kong Harald fikk operert inn pacemaker ved Rikshospitalet i Oslo etter å ha blitt syk på ferie i Malaysia i februar. Kongen ble skrevet ut av Rikshospitalet 14. mars. Han er sykmeldt fram til 8. april.

– Politiets etterforskning og den foreløpige obduksjonsrapporten tyder på at kvinnen er drept, sier politiadvokat Vanja Bruvoll i Agder politidistrikt.Kvinnen var ansatt på apoteket, opplyser politiet. – På nåværende tidspunkt vet vi ikke hvem gjerningspersonen er eller hvilke motiv gjerningspersonen har hatt. Derfor har vi også begrenset grunnlag for å vurdere faren for publikum, sier Arnese

