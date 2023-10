Kong Harald er friskmeldt fra mandag

Det var første gang siden han ble monark at kongen ikke fikk med seg denne begivenheten.Blant annet møter kongen Sjøforsvaret i audiens, og han mottar senere lederen for Totalberedskapskommisjonen., og hadde forkjølesessymptomer som følge av corona. Da ble det meldt at han ville være sykmeldt til han var symptomfri.

Kronprins Haakon (50) har steppet inn for sin far den siste uken – og har derfor titulert seg som kronprinsregent.Kongen er sykemeldt ut uken – må stå over slottsmiddag

Været: Venter opptil 15 cm snøFra natt til mandag kan det komme opptil 15 centimeter snø på Østlandet. - Kan bli utfordrende i morgentrafikken, sier Meteorologisk institutt, som anbefaler hjemmekontor. Les mer ⮕

Vil bruke KI til å analysere transportdata fra smarttelefoner – kan føre til nye billettsystemerMålet er å gjøre det uten å bruke sensitive posisjonsdata fra GPS. Les mer ⮕

Matthew Perry TMZ: Friends-stjerna dødKarakteren «Chandler» fra 90-tallsserien «Friends» er død, 54 år gammel, ifølge TMZ. Les mer ⮕

Matthew Perry: «Friends»-stjerna er dødSkuespiller Matthew Perry, kjent som karakteren «Chandler» fra 90-tallsserien «Friends», er død. Les mer ⮕

Får ikke kontakt med Mariams (6) familie: – Det er helt forferdeligMariam på seks år fra Bærum befinner seg på Gazastripen samtidig som området nå er isolert fra omverdenen. Les mer ⮕