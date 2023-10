Kompisene Lucas Braathen og Atle Lie McGrath tar et steg vekk fra landslaget

Kompisene og alpinistene Lucas Braathen og Atle Lie McGrath ble avbildet sammen i fjor av TV 2 i Kitzbühel. Foto: Daniel Sannum Lauten / TV 2Kun timer tidligere hadde kompisen fått det samme budskapet over telefon. Atle Lie McGrath er ikke med landslaget til Østerrike og ble tatt fullstendig på sengen.

Denne helgen er det sesongåpning i Sölden, og i motsetning til Lie McGrath, som sliter med en skade, er Aleksander Aamodt Kilde på plass i Østerrike.– Den nyheten kom som et sjokk for oss og hele verden. Også i går da vi satt der som en liten gruppe. Det var veldig trist.Rasmus Windingstad kaller det kjipt.

– Han er en av de raskeste alpinistene i verden, og han vil alltid være god nok til å pushe tider på trening. Han er en god sparringspartner på å prate om ski, sier lagkameraten videre.– På en helt annen side er han en som jeg drømmer om å være: En inspirasjon for barn, unge, voksne og gamle for å komme seg ut, være aktive og være seg selv. headtopics.com

– Man er der som en gruppe, og når han åpner seg på den måten ... Det gir oss en liten vekker, sier Kilde. – Man har mye spørsmål og tanker og hodet går i spinn. Det er en tøff situasjon å være i, men det er Lucas det handler om. For oss går livet videre. Vi skal være klare til konkurranse på søndag.har vært i kontakt med Henrik Kristoffersen. Han har selv erfaring med å fronte en konflikt mot Skiforbundet og har forståelse for Braathens valg.

Advokat Pål Kleven har representert alpinistene og langrennsstjernen Johannes Høsflot Klæbo gjennom prosessen.Lovutvalget slo fast at utøverne plikter å overføre en andel av sine bilderettigheter til forbundet, men at de sammen må finne ut av hva som er en rimelig andel. Nå ligger saken hos Idrettsforbundet (NIF) som skal «vurdere nødvendige tolkningsspørsmål knyttet til markedsbestemmelsene i NIFs lov». headtopics.com

Les mer:

tv2sport »

Kompisen fikk sjokkbeskjeden på telefon: - Det ble en del tårerAtle Lie McGrath (23) og Lucas Braathen (23) nådde verdenstoppen sammen. Les mer ⮕

Har tenkt det samme selvHenrik Kristoffersen (29) og Atle Lie McGrath (23) åpner opp om Lucas Braathens sjokkbeskjed. Les mer ⮕

Granerud om Braathen-nyheten: – Lucas som taper mest på å legge oppSkihopper Halvor Egner Granerud forsvarer den samme landslagsmodellen som er årsaken til at Lucas Braathen nå sier han legger opp som 23-åring. Les mer ⮕

Lucas Braathen Ble somlet bortDet virker unødvendig for norsk skisport å miste en så flott kar. Les mer ⮕

Granerud om Braathen-nyheten: – Lucas som taper mest på å legge oppSkihopper Halvor Egner Granerud forsvarer den samme landslagsmodellen som er årsaken til at Lucas Braathen nå sier han legger opp som 23-åring. Les mer ⮕

Lucas Braathen på korset forandrer altFor ti år siden var Petter Northug den første som talte NSF midt imot. Lucas Braathens sjokkbeskjed i Sölden viser at kritikerne har rett, og at skiforbundets modell er i ferd med å gå ut på dato. Les mer ⮕