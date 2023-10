Kompisen fikk sjokkbeskjeden på telefon: - Det ble en del tårer

Kompisene og alpinistene Lucas Braathen og Atle Lie McGrath ble avbildet sammen i fjor av TV 2 i Kitzbühel. Foto: Daniel Sannum Lauten / TV 2Kun timer tidligere hadde kompisen fått det samme budskapet over telefon. Atle Lie McGrath er ikke med landslaget til Østerrike og ble tatt fullstendig på sengen.

– Lucas ringte meg i går. Vi hadde en lang telefonsamtale som ble sen, hvor vi pratet fikk pratet ut sammen. Jeg skjønte at det kom i starten i telefonsamtalen. Det var en veldig fin prat, sier en gråtkvalt Lie McGrath til TV 2 over telefon.– Jeg har sovet lite: Det har vært en del tårer. Det er vanskelig å snakke om. Det er fordi han betyr veldig mye for meg. Vi har vært gjennom utrolig mye sammen, og nå har han valgt å ta et steg vekk.

Denne helgen er det sesongåpning i Sölden, og i motsetning til Lie McGrath, som sliter med en skade, er Aleksander Aamodt Kilde på plass i Østerrike.– Den nyheten kom som et sjokk for oss og hele verden. Også i går da vi satt der som en liten gruppe. Det var veldig trist.Selv virket Braathen mest av alt lettet da han meddelte pressen sin avgjørelse. headtopics.com

– For første gang på i hvert fall et halvt år er jeg glad, og for første gang på en årrekke føler jeg meg fri. Alle som kjenner meg vet at frihet er et av mine største kilder til suksess og glede, sa Braathen til et sjokkert pressekorps.– Han er en god lagkompis, men også en god kompis utenom. Og det vil jo bestå. Men når han forteller om avgjørelsen sin, så skjønner man at han ikke har hatt det så bra den siste tiden.

– Men det er noe med å miste en av de man har tilbrakt så mye tid sammen med ... Vi skal møtes når han kommer hjem. Det ser jeg fram til.VENNSKAPET VIL BESTÅ: – Vi skal møtes når han kommer hjem. Det ser jeg fram til. Foto: Daniel Sannum Lauten / TV 2 headtopics.com

