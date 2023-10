Kompany: 'Er som å gå på kasino og satse alt på sort eller rødt'

Belgieren ledet Burnley til opprykk forrige sesong, forventningene til hva den tidligere City-kapteinen skulle få til i Premier League var høye hos supporterne, debutsesongen i verdens tøffeste liga har dessverre vist seg som nådeløs.Det Kompany hisser seg over er selvfølgelig VARs kampavgjørende offside-avgjørelse.

-Jeg kunne se at de skiftet vinkel og tegnet forskjellige linjer. Noen ganger ble linjen grønn, som betyr at det er onside, andre ganger ble den rød, som betyr at det er offside. Jeg forstår godt at dommerne på banen kan begå feil, men det er prosessen som bekymrer meg, kommer det fra bunnsliter Kompany.

