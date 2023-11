«Kompani Lauritzen: Tropp 2»: Var nær ved å drukne - tok helomvending etter «Tropp 2»

TRAUME: Emilie Hoffmeyer har lenge nærmest unngått vann, etter en traumatisk opplevelse. Foto: Matti Bernitz / TV 2Opplevde endring På «Tropp 2»s premierefest forteller hun til TV 2 at øvelsene i vann har hatt en positiv virkning på henne.– Jeg har nok hatt noen traumer med vann tidligere – uten tvil. Men så har jeg «pushet» meg gjennom, og det har vært mye vann i «Tropp 2».

MAKKERDUO: Både Emilie Hoffmeyer og Eirik Rimmereid gjennomførte øvelse «Råk». Foto: Matti Bernitz / TV 2Det ble noen måneder pause fra vann etter «Tropp 2», men denne høsten har hun kjent på et jag etter å mestre det hun har fryktet.

Som skytebas og glad i motorsport, danner Hoffmeyer et bilde av en hardbarka 27-åring. Selv hater hun å ha svake sider – særlig når det er noe hun kan jobbe med. – Det er først nå i det siste jeg har følt at nå vil jeg bare få det til – som én av veldig mange andre ting i livet mitt.

