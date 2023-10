Kommunen sendte ut sms til 12.000 innbyggere med feil lenke

I løpet av helga vil alle innbyggere i Stavanger over 65 år få en tekstmelding fra kommunen. I den står det at alle over 65 år blir anbefalt både influensavaksine og oppfriskningsdose av koronavaksine. Tekstmeldingen inneholder også en lenke til mer informasjon. Men da meldingen ble sendt ut, gikk det litt galt. Kommunen hadde nemlig glemt å legge inn «.

no» i nettadressen – som betyr at lenken ikke fungerer. – Vi sendte ut 23.000 meldinger, men klarte å stoppe 11.000 av dem. Det betyr at 12.000 personer har fått sms med feil lenke. Dette beklager vi, sier kommunikasjonsrådgiver Øyvind Berekvam fredag ettermiddag. I den riktige sms-en står det at du kan få satt begge vaksinene samtidig hos fastlegen din og på enkelte apotek. Les mer på: www.stavanger.kommune.no/vaksine.

