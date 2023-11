Kommer med klare råd om snøkaoset: – Håper mange følger oppfordringen

Han forteller at de ruster opp for det som eventuelt måtte utover torsdagen. Likevel ber han folk om å ta ansvar. – Vi brøyter og salter så mye vi kan, men vi kan ikke være på alle steder på en gang og vi kan heller ikke brøyte før snøen lander. Jeg håper folk er godt forberedt, sier Karbø.– Vi har alle ressurser på plass og har så mange folk som vi kan på jobb.

Meteorologisk institutt har sendt ut gult farevarsel og venter 5 til 15 centimeter snø fra natt til torsdag på deler av Østlandet og deler av Sørlandet. I den sammenheng har Karbø en klar oppfordring: – Så håper vi at mange følger oppfordringen om å ta hjemmekontor om man har anledning til det, så man slipper trafikk på de vanlige rushtidstrekningene.Mandag førte snøbyger til enormt kaos på veiene på Østlandet. På E18 ved Ørje ble folk blant annet stående fast i kø i mange timer grunnet vogntog med sommerdekk.

SIMILAR NEWS:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

NETTAVISEN: Derfor viser Sara Emilie Tanberg fram kjærestenNå håper influenseren at det blir en slutt på snikbildene av hun og kjæresten.

Kilde: Nettavisen | Les mer ⮕

VGNETT: Vegtrafikksentralen: – Folk har tatt hensynFolk har tatt hensyn og trafikken flyter bra på Østlandet torsdag litt over klokken syv. Men det kryr av farevarsel og det er mye nedbør i vente.

Kilde: vgnett | Les mer ⮕

DAGBLADET: Det mosaiske trossamfunn: PSTs trusselvurdering bekrefter det vi har følt de siste dageneSiste nytt fra Dagbladet: Styrelederen i Det mosaiske trossamfunn frykter vold mot jøder i Norge etter PSTs advarsel om at trusselen mot israelske og jødiske mål er skjerpet. ...

Kilde: dagbladet | Les mer ⮕

AFTENPOSTEN: Fernandes skaper splid mellom United-heltene: – Det er galskap å si detManchester United-legenden Roy Keane (52) mener Bruno Fernandes (29) bør strippes for kapteinsbindet i gamleklubben. Rio Ferdinand (44) er sterkt uenig.

Kilde: Aftenposten | Les mer ⮕

STVAFTENBLAD: – Det er ganske feminint her, til tross for at det bor en mann her også– Det lyse badet med marmor og gulldetaljer, kjøkkenet og walk in-garderoben er det som betyr ekstra mye for meg i boligen, sier Kaja-Marie Christensen (32).

Kilde: StvAftenblad | Les mer ⮕

NETTAVISEN: Frykter kaos-scener – vil ikke gjøre som NorgeFrida Karlsson kommer ikke til å gjøre som det norske kvinnelandslaget.

Kilde: Nettavisen | Les mer ⮕