Kommer mange single Thai-jenter

For mange er helgen før halloween en tid for fest.. Kostymekonkurranser, nifse dekorasjoner, og drinker i uappetittlige farger er ofte det man reklamerer med, når det er tid for å sende ut invitasjonene.. Festarrangøren bak halloweenfesten som skulle gå av stabelen på klubbhuset i Ålesund valgte derimot å gå en litt annen vei.. «Det kommer mange single thaijenter, som elsker å feste og danse», het det i invitasjonen..

Han sier at de har hatt flere gode erfaringer med å leie ut lokalene til det thailandske miljøet i området.. Dagbladet har vært i kontakt med Oseberg, som forteller han ikke ønsker å komme med noen videre kommentar.. Han har gitt Dagbladet tillatelse til å publisere bildet av idrettslagets klubbhus.. Idrettslaget har sagt opp leiekontrakten for lørdag, og anonsen er nå fjernet fra Facebook-siden til festarrangøren..

