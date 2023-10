Kommer det neste år?

Vi har mistet tellingen på hvor mange ganger Skull and Bones har blitt utsatt.Planen var å lansere sjørøver-spillet i 2018, men nå er vi sent ute i 2023 og intet spill i horisonten. Så hva er Ubisofts nye plan? Å lansere en gang mellom januar og mars 2024.

Det verste er at det ser ut som at Star Wars: Outlaws også er utsatt til en gang etter april. Ubisoft har ikke nevnt spillet med navn, men alt tyder på at det er Massive Entertainment sitt spennende åpen verden Star Wars-spill som er berørt.“Gjetter du hva som har skjedd med Skull and Bones fra Ubisoft, sjørøver-spillet som har under utvikling i ti år? Gjett hva… Det stemmer: spillet er utsatt. Igjen.

Nyhetene kom under selskapets kvartalsrapport. Ubisoft-sjef Yves Guillemot oppdaterte investorene og uttalte de er “fornøyde med salgsmomentumet” til “Assassins Creed Mirage” som ble lansert 5. oktober. Vi ga spillet headtopics.com

