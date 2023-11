Kommenterer gravid-ryktene

Video: Bjørn Ekker/ Rød LøpeHelene Spilling kommer med et syrlig stikk til «Skal vi danse»-dommer Morten Hegseth. Video: TV 2, Celina Morken/Rød løperStormet parketten i protestEN SPØK? Kim Kardashian får internett til å måpe i ny reklamevideo for klesmerket SKIMS. Video: SKIMS. Reporter: Anabelle Bruun/Dagbladet TV.

SIMILAR NEWS:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

DAGBLADET: «Friends»-kollegaene bryter tausheten om Matthew Perrys dødDe tidligere «Friends»-kollegaene kommenterer omsider sjokkdødsfallet.

Kilde: dagbladet | Les mer ⮕

TV 2 NYHETENE: «Friends»-stjernene om Matthew Perrys bortgang:«Friends»-skuespillerne kommenterer Matthew Perrrys dødsfall for første gang.

Kilde: TV 2 Nyhetene | Les mer ⮕

DAGBLADET: Stoltenberg i Stortinget: Advarer om KinaNato-sjef Jens Stoltenberg kommenterer de pågående krigene - og advarer samtidig om situasjonen i Øst-Asia.

Kilde: dagbladet | Les mer ⮕

NETTAVISEN: Avkrefter rykte etter Matthew Perrys dødFlere medier meldte at Perrys «Friends»-kollega ville adoptere hunden hans.

Kilde: Nettavisen | Les mer ⮕

NETTAVISEN: Ella Marie Hætta Isaksen møtte opp på pro-palestinsk demonstrasjon i Oslo– Vi må rope i trynet på Stortinget, sier den samiske skuespilleren og aktivisten.

Kilde: Nettavisen | Les mer ⮕

TV 2 NYHETENE: Marcus & Martinus: Marcus Gunnarsen: Slik møtte han kjæresten- Hvis jeg skulle møte noen slik, så måtte jeg føle at det var det rette. Og det følte jeg da, forteller en åpenhjertig Marcus Gunnarsen.

Kilde: TV 2 Nyhetene | Les mer ⮕