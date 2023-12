Kommentar: Transformasjonen til digital tidsalder

Dette er en kommentar, skrevet av en redaksjonell medarbeider. Kommentaren gir uttrykk for skribentens holdninger. Skru klokka 10 år tilbake i tid. Trønder-Avisa hadde akkurat vært gjennom en brutal omstilling, som på mange måter startet med finanskrisen i 2008. Verden hadde for lengst blitt global, og tidene var i endring. Papiravisens storhetstid var snart over – internett var fremtiden. Men dette skulle vi klare.

Også i den digitale tidsalder skulle vår posisjon som innholdsleverandør være helt suveren. Og med så mange abonnenter, hadde vi også en helt unik posisjon som markedsføringskanal. Alle leste jo avis. Dermed hadde vi folks oppmerksomhet, som vi kunne selge til annonsører. Inntektene kunne vi bruke på mer journalistisk innhold. Det gjensto bare å klare «transformasjonen»: Alle abonnenter skulle etter hvert bli digitale, og alle annonsører skulle kjøpe sine produkter på nettavis og mobil. Lite visste vi om hvor vanskelig dette skulle bl





