Komiker håner dødsfallet til Matthew Perry: Fansen raser

Komiker, podkaster og tidligere skribent for «Saturday Night Live», Kevin Brennan (63), har reagert ganske annerledes enn de fleste på nyheten om at «Friends»-skuespiller Matthew Perry har gått bort.. Perry ble bare 54 år.. Perry er best kjent fra den amerikanske suksesserien «Friends», i rollen som Chandler Bing.. Brennan tok til sosiale medier for å håne den avdøde skuespilleren, og skrev følgende på sin X/Twitter-bruker:.

«Jeg gjorde ikke narr av det. Jeg syntes bare det var morsomt. Men jeg elsker det jo når 'narkiser' dør», svarte han på TMZ-artikkelen.. I tråden under komikeren meldinger fylles det opp av reaksjoner fra folk som er rasende på måten Brennan har omtalt skuespillerens dødsfall. Perrys fans er rett og slett i harnisk.. En bruker skriver blant annet:. «Er det morsomt at noen mister livet i en tragisk situasjon?»..

