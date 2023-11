Kometen Rasmus Eggen Vinge: Slår Kvaradona

Utregningen baserer seg på hvor ofte man har en vellykket dribling. Her ser du et knippe av Vinges høydepunkter:– Jeg tror alle som ser fotball vet at Kvaradona er en del hakk over meg. Jeg tror at vi skal være litt forsiktig med å bruke de tallene til mer enn det egentlig er, sier han beskjedent – før han innrømmer med et stort smil:UNORSK: Rasmus Eggen Vinge spiller som «en liten argentiner», ifølge TV 2s fotballekspert.

– Jeg mister en del ball både på trening og i kamp. Da handler det om ikke å ta de tilbakemeldingene som noe negativt. For det er jo egentlig bare for å gjøre meg bedre.TV 2s fotballekspert Simen Stamsø-Møller har tidligere spilt for Kjelsås, og har vært med på treninger der unggutten også har vært med.– Han har lavt tyngdepunkt, er ganske eksplosiv og er som, ikke Messi, men en liten argentiner med rykk og fart.

IMPONERT: Simen Stamsø-Møller. Ifølge ham er neste steg for Vinge å bli enda bedre til å vurdere når han skal sentre og når han skal drible, noe spilleren selv virker å være enig i. Foto: Markus Engås / TV 2Samtidig var det tegn fra Kjelsås-kampene som tydet på at det kunne skje.

– De beste kampene han har hatt for Kjelsås, har egentlig vært cupkamper mot lag i divisjoner over. Det sier noe om kvaliteten, men også innstillingen hans, egentlig. Han er ikke redd for å møte motstand som kanskje er litt bedre enn han er vant til, vurderer TV 2s fotballekspert.– Jeg tror nok mange tenker at det er på banen den største forskjellen er. Men det er jeg egentlig ganske uenig i, sier Vinge.

