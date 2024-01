KOLONISERER HJERNEN: - Mark Zuckerberg brøler ikke når han går til angrep, han holder kjeften lukket. Plutselig ble det når som helst på døgnet umulig å gå inn på Facebook-siden din uten at du har ti-femten varslinger, skriver Dagfinn Nordbø. Vi gamliser klager på ungdommen som sitter med nesen konstant ned i mobilen, men jaggu har den middelaldrende og eldre generasjon nøyaktig samme atferd. Husker du tiden før Facebook? Jeg gjør det, så vidt.

Men siden da har det skjedd noe umerkelig, med små museskritt, hver eneste dag. Vi har blitt kolonisert, alle sammen, og fungerer som små lydige slaver i Mark Zuckerbergs tjeneste. Det er vi som bygger hans pyramider. Jo, i gamle dager var et trykk på «Liker» stort sett et uttrykk for at vi likte et bilde eller en vits. Så plutselig en dag ble det lille tastetrykket en binding som fikk svære konsekvenser, som bygget feeden vår om dag for dag, og åpnet for blant annet annonserin





