Kollaps for flyselskapet Norse - en tredjedel er borte

Elendig nyttI meldingen tirsdag kveld skrev selskapet at de ser på muligheten for å hente inn opp til 45 millioner dollar for å bedre likviditeten gjennom skulder- og vintersesongen, frem til inntektene fra det sesongsmessig sterkere sommersesong-bookingene kommer inn, skriver selskapet.

Les også Forvalter om DNBs renteinntekter: – Kundene blir flådd 45 millioner dollar kroner tilsvarer rundt 500 millioner kroner. Nyheten er virkelig elendig for de nåværende aksjonærene, som inkluderer Norwegian-gründer Bjørn Kjos, siden innhenting av nye penger gjennom utsteding av nye aksjoner betyr at aksjene til de allerede eksisterende aksjonærene blir vannet ut, og dermed mindre verdt.

Måtte snu i døraOnsdag klokken 10 hadde flyselskapet invitert til en presentasjon av regnskapet i Vika i Oslo. Mediene ble imidlertid avvist og bedt om å forlate rommet før møtet startet, ifølge DN. Kun investorer, analytikere og finansielle rådgivere fikk være til stede da Bjørn Tore Larsen og co skulle forklare hvordan selskapet skal komme seg gjennom vinteren og sikre penger til driften.

I kvartalstallene som ble offentliggjort tirsdag kveld, kom det frem at Norse Atlantic omsatte for 205 millioner dollar i tredje kvartal. Selskapet tjente 1,6 millioner dollar i perioden. Det Arendal-baserte flyselskapet startet i mars 2021 av Bjørn Tore Larsen, som i dag er toppsjef og største aksjonær.

SIMILAR NEWS:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

E24: Dette skjer i dag: Norse-resultat og europeisk inflasjonFlyselskapet kommer med sine tall i ettermiddag. Her får du en oversikt over hva du burde følge med på i dag!

Kilde: e24 | Les mer ⮕

E24: Norse Atlantic varsler strategisk gjennomgangI tredje kvartal tjente Norse Atlantic Airways penger, men kvartalsrapporten byr også på flere andre nyheter.

Kilde: e24 | Les mer ⮕

E24: Norse-ledelsen har et forklaringsproblemBørskommentator

Kilde: e24 | Les mer ⮕

DN_NO: Flere Norse-milliarder flyr opp i røyk – trenger mer pengerFlere Norse-milliarder flyr opp i røyk – trenger mer penger

Kilde: DN_no | Les mer ⮕

E24: Slik forklarer Norse-sjefen aksjesmellenGründer og toppsjef Bjørn Tore Larsen og de andre aksjonærene må se aksjen falle kraftig på Oslo Børs. Her er hans forklaring.

Kilde: e24 | Les mer ⮕

E24: Norse-aksjonær positiv til mulig grep: – Sitter på veldig attraktive aktivaNorse-aksjen stupte på børs etter varsel om pengebehov. Skagen-forvalter ser fortsatt «muligheter for en solid oppside dersom selskapet lykkes».

Kilde: e24 | Les mer ⮕