Økokrim vil ikke etterforske Erna Solberg eller ektemannen Sindre Finnes for innsidehandel og brudd på reglene om verdipapirhandel. – Jeg tar Økokrims beslutning til etterretning og er glad for at de ser ut til å ha gjort en grundig gjennomgang av ulike problemstillinger knyttet til innsidehandel, skriver Hun sier hun hele tiden har vært tydelig på at hun aldri har delt innsideinformasjon med Sindre Finnes. – Sånn sett er dette i tråd med det jeg forventet

. Jeg er fortsatt lei meg for at jeg har vært inhabil i flere saker jeg var med på å behandle som statsminister som følge av Sindres aksjehandel, og er fortsatt innstilt på å rydde opp i den gjennom å svare på alle spørsmål, skriver hun.har drevet med omfattende aksjehandel i årene 2013 til 2021, samtidig som Erna Solberg var statsminister. De er gift og bor sammen. Han gjennomførte over 3600 kjøp av aksjer. Økokrim har bare vurdert om Finnes eller Solberg har brutt loven om verdipapirhandel, og reglene som forbyr innsidehandel, altså aksjehandel ut fra informasjon som ikke er allment kjent i offentligheten. – Økokrim er et politiorgan og har i denne saken kun vurdert om det kan ha skjedd straffbare forhold, sier sjefen for Økokrim, Pål Lønseth.Peter Frølich fra Høyre, som leder komiteen, sier kontrollkomiteens arbeid ikke påvirkes av denne beslutningen.Også Frp-nestleder Hans Andreas Limi viser til at behandlingen i kontrollkomiteen i Stortinget gjenstå

:

DN_NO: Økokrim vil ikke etterforske Erna Solberg og Sindre FinnesØkokrim vil ikke etterforske Erna Solberg og Sindre Finnes

Kilde: DN_no | Les mer »

E24: Økokrim vil ikke etterforske Erna Solberg og Sindre FinnesHøyre-lederen sier hun fortsatt er lei seg for at hun var inhabil i flere saker. Finnes er veldig lettet, sier advokaten.

Kilde: e24 | Les mer »

NETTAVİSEN: Erna Solberg og Økokrim: Her er hele begrunnelsen fra ØkokrimØkokrim iverksetter ikke etterforskning mot tidligere statsminister Erna Solberg eller hennes ektemann Sindre Finnes. Her er hele begrunnelsen fra Økokrim:

Kilde: Nettavisen | Les mer »

TV 2 NYHETENE: Erna Solbergs aksjeskandale: Erna Solberg-saken: Økokrim åpner ikke etterforskningØkokrim har besluttet ikke å åpne etterforskning i aksjesaken til Høyre-leder Erna Solberg og hennes ektemann Sindre Finnes.

Kilde: TV 2 Nyhetene | Les mer »

NRK HORDALAND: Høyre-topper: Freder Erna Solberg, men kritisk til håndteringenØkokrim kommer ikke til å etterforske Erna Solberg og aksjehandlene til Sindre Finnes.

Kilde: NRK Hordaland | Les mer »

E24: Økokrim forklarer beslutningen om Solberg og FinnesErna Solberg og ektemannen blir ikke etterforsket etter aksjehandelen til Finnes mens Solberg var statsminister.

Kilde: e24 | Les mer »