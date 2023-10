Økokrim slår alarm: Verdifull skog hogges ulovlig i Norge, skadene er alvorlige

Verdifull skog med truede arter forsvinner på ulovlig vis. Det skjer «selv om vi har lover som skal verne sårbar og viktig natur», påpeker Økokrim.Hogstselskap. Skogeiere. Entreprenører. Kommuner. Privatpersoner.straffer og mange henleggelser kan dessverre sende et signal om at overtredelse av denne lovgivningen ikke anses som alvorlig, sier førstestatsadvokat Hans Tore Høviskeland.Samlet kan skadene være «alvorlige og irreversible».

Ingen saker har endt med straff etter brudd på skogbruksloven. Disse gis ofte lav prioritet hos politiet. Nær alle henlegges.Ikke bare viser Økokrim til at nær halvparten av Norges truede arter lever i skog:

Skogen regulerer luftkvalitet og lokalklima, den lagrer karbon, er genbank og gir rom for opplevelser. Skogen verner og mot effektene av klimaendringer ved å motvirke flom, erosjon og skred som følge av mer nedbør headtopics.com

Skjønnsmessig. Uoversiktlig. Kompleks. Slik beskriver Økokrim skogbruksloven. De mener at dette også fører til henleggelser. De viser til at også forskere, naturvernere og medier har påpekt «vesentlige svakheter» ved skogforvaltningen.«Det er eksempel på at store naturverdier med en lang rekke sjeldne naturtyper og truede arter ikke blir funnet av registrantene, som opererer uten formell biologisk kompetanse.»Vi tråkket ut på en gjørmete norsk skogsbilvei. Der dukket stadig nye overraskelser opp.

