Knuste erkerivalen i hett derby

Torsdag kveld tok Forus og Gausel imot Hinna til et hett bydelsderby på Knudamyrå. FGI har imponert og kjemper i toppen, mens Hinna står i fare for å rykke ned.

Hjemmelaget skulle også vise seg å være det beste laget i lokaloppgjøret. De vant til slutt 3-0 etter scoringer av brødreparet Erik og Runar Engebretsen, samt Hicham Billa. FGI ligger på tredjeplass, mens Hinna er nummer ni på tabellen.

