Knusende Acer-dom

Nei til EU saksøkte staten fordi de mente Stortingets vedtak var gjort på feil grunnlag. De mente vedtaket innebar så stor avgivelse av makt til EU at vedtaket skulle blitt fattet med tre firedels flertall på Stortinget, i tråd med Grunnlovens paragraf 115, ikke med vanlig flertall, slik det ble.

SIMILAR NEWS:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

DB_SPORT: Møttes etter knusende tapTidligere i år overtok Zaineb Al-Samarai (36) jobben som idrettspresident etter Berit Kjøll (67). Nylig møttes de to på nytt.

Kilde: db_sport | Les mer ⮕

STVAFTENBLAD: Vedtaket om Acer i Stortinget var lovlig – Nei til EU gir ikke oppNei til EU vil fortsette kampen for det norske strømmarkedet selv om Høyesterett enstemmig har slått fast at innmeldingen i Acer i 2018 var fullt lovlig.

Kilde: StvAftenblad | Les mer ⮕

KLASSEKAMPEN: Derfor må EUs fjerde energi­markedspakke avvisesI 2018 stemte flertallet på Stortinget for EUs tredje energimarkedspakke og innlemmet oss i energibyrået Acer. Daværende olje- og energiminister Terje...

Kilde: Klassekampen | Les mer ⮕

NRK HORDALAND: Nei til EU tapte Acer-saka også i HøgsterettHøgsterett slår fast at Stortingets vedtak om å knyte Noreg til EUs energibyrå Acer ikkje er grunnlovsstridig.

Kilde: NRK Hordaland | Les mer ⮕

TEKNISK: Høyesterett: Det var lovlig å melde Norge inn i AcerHøyesterett i plenum har avgjort at Stortingets vedtak om å melde Norge inn i Acer og EUs tredje energipakke var lovlig.

Kilde: Teknisk | Les mer ⮕

DAGSAVISEN: Høyesterett: Vedtaket om Acer i Stortinget var lovligHøyesterett i plenum har enstemmig avgjort at Stortingets vedtak om å melde Norge inn i Acer og EUs tredje energipakke var lovlig.

Kilde: Dagsavisen | Les mer ⮕