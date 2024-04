Knivstikking på kjøpesenteret i Sydney

Gjerningsmannen, 40 år gamle Joel Cauchi, knivstakk lørdag flere personer på det store og populære kjøpesenteret Westfield Bondi Junction før han selv ble skutt og drept av politiet.

Baby knivstukketBlant ofrene var 38 år gamle Ashlee Good, som var på handletur med sin ni måneder gamle datter. – Moren ble knivstukket, og så kom hun bort til meg og ga meg babyen, og så holdt jeg babyen, forteller en av mennene til den lokale kanalen Nine News.– Ord kan ikke uttrykke vår takknemlighet, står det i uttalelsen.

Hadde nylig kommet fra PakistanFaraz skal ha kommet til Australia fra Pakistan for bare ett år siden.

Sydney Knivstikking Kjøpesenter Angrep Drept

