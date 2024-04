Kniv

Terningkast 6Den 12. august 2022, 33 og et halvt år etter fatwaen mot ham, var truslene mot Salman Rushdies liv en hårsbredd fra å bli realisert. En vakker sommerdag i den lille byen Chautauqua i delstaten New York, ble han overfalt på scenen. I løpet av et angrep som varte i 27 sekunder, ble Rushdie truffet av 15 knivstikk og påført livstruende skader. Prisen han måtte betale for å praktisere det frie ord var et punktert øye, en varig skadet hånd, en ødelagt kjeve og utallige andre indre og ytre skader. «Kniv» er et enestående vitnesbyrd fra mannen som mer enn noen andre er blitt stående som selve symbolet på litteraturens kamp mot tyranniet. Les: Salman Rushdie trodde han skulle dø: - Jeg prøvde ikke å flykte BOKANMELDELSE «Kniv»