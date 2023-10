Økning av mycoplasma pneumonia i norske fylker

Det er en økning av bakterien mycoplasma pneumonia i alle norske fylker, særlig i Vestland, Rogaland og Møre og RomsdalBakterien forårsaker øvre og nedre luftveisinfeksjoner og kan føre til lungebetennelseBarn og unge mellom 3 og 15 år mest utsatt– Det kan godt hende smittetallene vil øke i omfang, sier lege Trine Hessevik Paulsen i Folkehelseinstituttet (FHI), til VG.Forrige uke steg tallet til 95.

I forrige uke var det 30 personer i dekningsområdet til Helse Bergen som testet positivt for bakterien. Det er ti flere enn uken før, viser tall fra laboratoriet på Haukeland, skriver – Vi tenker at dette bare er toppen av isfjellet. De fleste går ikke og tester seg for en luftveisinfeksjon, sier Øyvind Kommedal, seksjonsoverlege ved mikrobiologisk avdeling på Haukeland universitetssjukehus til BT.FHI-lege Paulsen sier at mellom tre til ti prosent kan utvikle lungebetennelse som følge av bakterien.

Ifølge henne har vi hatt mange år uten påvisninger av bakterien. Den siste epidemien Norge hadde var i 2017/2018. – Det er naturlig for denne bakterien å gi utbrudd med fire og seks års intervaller. At vi ser en økning nå er derfor ikke uventet. headtopics.com

FHI-LEGE: Trine Hessevik Paulsen er lege med spesialisering innen samfunnsmedisin ved FHIs avdeling for smittevern og vaksine.– Det vil ikke være unaturlig om det er en del som smittes med dette, sier Paulsen.– FHI følger likevel godt med på smittesituasjonen for mycoplasma pneomunia og øvrige luftveisinfeksjoner.

Noen får samtidige øreplager, noen får utslett, mens snue er mindre vanlig. Noen får plager fra andre steder i kroppen enn fra lungene. Utslett, leddsmerter og magesmerter er hyppigere ved mykoplasmainfeksjon enn ved «vanlig» lungebetennelse.Ifølge FHI er barn og unge i aldersgruppen 3–15 år er mest utsatt, og bakterien er en av de vanligste årsaker til pneumoni i denne aldersgruppen.Mindre barn blir sjelden syke.– I tillegg går infeksjonen over av seg selv hos de aller fleste. headtopics.com

