Klopp om Nunez’ monsterbom: – Kunne ikke brydd meg mindre

Jürgen Klopp så hvor spørsmålet bar, og avbrøt journalisten på pressekonferansen etter kampen mot Toulouse.

Liverpool vant som forventet. 5–1 mot Aron Dønnums Toulouse gjør at Klopps gutter har full pott etter tre kamper i Europa League.Men ha må også tåle oppmerksomhet for bommen i andre omgang. Uruguayaneren ble spilt gjennom, dro av en forsvarer på lekkert vis og gjorde det samme med keeper. Målet gapte mot spissen – som satte ballen i stolpen.

Lagkompis Ryan Gravenberch satte ballen i mål rett etterpå. Klopp var derfor mer opptatt av å hylle Nunez for prestasjonen. – Akkurat nå kunne jeg ikke brydd meg mindre. Alt før det var veldig overbevisende. Hvordan han rundet forsvareren, måten han passerte keeperen. Målet han scoret. Det var mye bra og han er på et godt sted. Jeg er veldig fornøyd, sier KloppBommen kommer kun uker etter hans forrige kjempemiss i Europa League. I hjemmekampen mot Mathias Rasmussens Union St. Gilloise bommet han også på åpent mål. headtopics.com

Nunez står med fem mål for Liverpool denne sesongen, men har vært inn og ut av laget i ligaen. Mot Toulouse fikk Liverpool-sjef Klopp rullert på laget, og flere spillere viste seg fram.– Førstetouchen hans er utrolig. Det samme er farten hans med ball. Så er det en bra ting at han fortsatt har mye å forbedre, sier Klopp ifølge BBC.

– Jeg tror det er veldig enkelt å bli veldig glad i dette laget. Vi må ta store steg, vi må vokse og gjøre mange ting. Men mange av tegnene er veldig lovende, sier Klopp.– Liverpool er i feil turnering. Hvis de var i Champions League, så ville vi sagt at de har mulighet til å gå hele veien, sa Cole, og mener med det at Liverpool er mer enn gode nok til å spille i Champions League. headtopics.com

Les mer:

Aftenposten »

Liverpool-Núñez med lekker scoring og gigantbom: - Jeg tror ikke Klopp stoler på hamGjestene yppet seg, men Liverpool hadde få problemer med å slå Toulouse. I sentrum: Darwin Núñez. Les mer ⮕

Liverpool-ekspert gir ikke Klopp særlig høy odds for signering av Tysklands største angrepstalentDen siste uken har Jamal Musialas navn blitt linket til Liverpool. 20-åringen har 134 Bayern-kamper i beina, debuten for Die Mannschaft kom allerede i 2021. Rapporter fra Tyskland signaliserer at noe kan være på gang, der forhandlinger om kontraktsforlengelse med Bayern fortsatt ikke har begynt. Les mer ⮕

Thorbjørn Jagland mener Vesten kunne hindret krigen i UkrainaKrigen i Ukraina kunne vært unngått hvis Vesten hadde tatt Russland på alvor, mener Thorbjørn Jagland. Les mer ⮕

Vekker oppsikt: - Familien er ikke fornøydAndreas Stauffiger har tatovert 90 prosent av kroppen - og kunne ikke hatt det bedre. Les mer ⮕

Åtte arbeidstakere ble kullosforgiftet på jobb. Men fylkeskommunen vil ikke betale boten på 400.000 kronerFylkeskommunen mener de som byggherre ikke kunne forhindret det som skjedde, og har klaget på boten. Les mer ⮕

Vil unngå massegraver: Familier på Gaza merker barna– Dersom noe skulle skje, vil jeg kunne kjenne dem igjen. Les mer ⮕