Klopp om Díaz-kidnapping: – En ganske tøff natt

LIVERPOOL-SPILLER: Luis Díaz (26) før kampen mellom Toulouse og Liverpool på Anfield torsdag. Han ble en del av laget i januar 2022.Oppdatert for mindre enn 20 minutter sidenKidnappingen skjedde ifølge colombianske myndigheter i Barrancas i distriktet La Guajira nord i landet lørdag.

Díaz er ikke med i troppen når Liverpool tar imot Nottingham Forest søndag klokken 15.00. Kampen kan du følge i– Vi måtte selvfølgelig gjøre en sen endring på grunn av den private situasjonen som involverer Luis Diaz, sa Klopp, ifølge

– Det var en ganske tøff natt. Jeg har aldri opplevd det før. Det er en ny erfaring jeg aldri trengte, sier tyskeren videre.bekrefter at klubben er klar over en pågående situasjon som involverer familien til Diaz i Colombia. Det skriver klubben i en uttalelse. headtopics.com

– Det er vårt inderlige håp at saken løses trygt og så raskt som mulig. I mellomtiden vil spillerens velferd fortsette å være vår umiddelbare prioritet, står det videre.

