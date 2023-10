Klopp og Emery vet det er mer enn en Hazard

Eden Hazard sin lillebror Thorgan Hazard har også vært Chelsea spiller, men uten å få slippe til. Etter diverse utlån endte han i 2015 i tyske Bundesliga og Borussia Mönchengladbach.

Ifølge the Sun On Sunday er både Liverpool og Arsenal klare for å legge inn bud på vingen Thorgan Hazard. -Lillebror Hazard har spesielt denne sesongen vært meget god og han ønsker å gå til en større klubb. Prisen skal være rundt 40 millioner euro.Arsenal manager Unai Emery har fulgt Thorgan Hazard en stund, mens Liverpool manager Jürgen Klopp skal relativt nylig løftet han inn på sin ønskeliste.

Uansett hvor Thorgan Hazard ender etter sommeren ser det ut som han er ferdig i Gladbach. – Sportsdirektør Max Erbel, som innrømmet tidligere denne måneden det nærmer seg slutten: «Vi har gjort våre intensjoner om å om å utvide Thorgan-kontrakten tydelige for en stund siden, men han har ikke gjengjeldt interessen. «. headtopics.com

Også Borussia Dortmund som for øyeblikket ligger på andreplass i Bundesliga og kjemper mot Bayern München om seriemesterskapet er meget interessert.

