Klopp forlot intervju etter FA-cuptapet mot Manchester United

Det kommer frem i den lukkede delen av fredagens pressekonferanse. Episoden han snakker om skjedde etter det dramatiske FA-cuptapet mot Manchester United på Old Trafford i midten av mars. Hjemmelaget vant 4–3- etter ekstraomganger. Liverpool hadde akkurat tapt helt på tampen av andre ekstraomgang. Etterpå ble han intervjuet av danske Viaplay. Det endte med at han forlot intervjuet og sa at «du er åpenbart ikke riktig frisk og jeg har ikke nerver til å snakke med deg».

- Jeg visste hva som ville skje, faktisk, sier Klopp om reaksjonene som fulgte etter intervjuet med reporteren Niels Christian Frederiksen. Manchester United gikk rett i strupen på Liverpool og tok en tidlig ledelse. – Men så tok vi over og det var det beste vi har spilt mot dem på en stund, sier han. Tyskeren forklarer at ekstraomgangene ble for mye for spillerne etter mange kamper på kort ti

Klopp Intervju FA-Cup Manchester United Liverpool

Norge Siste Nytt, Norge Overskrifter

Vi har oppsummert denne nyheten slik at du kan lese den raskt. Er du interessert i nyhetene kan du lese hele teksten her. Les mer:



vgnett / 🏆 6. in NO

Similar News:Du kan også lese nyheter som ligner på denne som vi har samlet inn fra andre nyhetskilder.

Irritert Klopp forlot intervju: - Veldig skuffet over spørsmåletLiverpool-manager Jürgen Klopp satte ikke pris på spørsmål etter FA-cupexiten mot Manchester United.

Kilde: tv2sport - 🏆 13. / 63 Les mer »

Klopp avviser Manchester United-påstand: – Jeg hadde andre ting å tenke påLiverpool-manageren strør litt salt i såret på Manchester United-fansen før søndagens derby.

Kilde: vgnett - 🏆 6. / 63 Les mer »

Jürgen Klopp - Manchester UnitedDansk kommentator svarer etter at Jürgen Klopp (56) forlot intervjuet.

Kilde: dagbladet - 🏆 2. / 68 Les mer »

Darwin Nunez får kjeft etter drama mellom Manchester United og LiverpoolLiverpool tok ledelsen i ekstraomgangene, men hjemmelaget slo tilbake og vant en episk duell mellom erkerivalene.

Kilde: NettavisenSport - 🏆 21. / 51 Les mer »

Manchester United-helten utvist etter vill overtidsjubel mot LiverpoolAmad Diallo sendte Manchester United videre i FA-cupen.

Kilde: TV 2 Nyhetene - 🏆 29. / 51 Les mer »

Kan være overJürgen Klopp og Liverpool ble vinneren da Manchester City og Arsenal spilte 0-0.

Kilde: dagbladet - 🏆 2. / 68 Les mer »