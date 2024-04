Klopp får rørende avskjedstale fra Liverpool-spillerne

Tyskeren sjokkerte alle da han i januar fortalte at han gir seg som Liverpool-sjef etter denne sesongen. På et arrangment der The Athletic var til stede fortalte visekaptein Trent Alexander-Arnold at Klopp innkalte spillerne på morgenen dagen da nyheten ble kjent. Alexander-Arnold avslører at kaptein Virgil van Dijk umiddelbart tok ordet og holdt tale etter at Klopp var ferdig. – Virg sa: Dette er store nyheter som kommer til å ryste fotball-verden, men vi kan ikke la det distrahere oss.

Vi må bruke det som motivasjon. Treneren har ledet oss til så mye suksess, han har gjort det mulig for oss at våre drømmer har blitt virkelighet, så vi skylder å gi alt for å gi ham den beste avskjeden, siterer Trent Alexander-Arnold sin forsvarskollega. Liverpool har allerede tatt en tittel siden den gang. De vantligacupen etter seier over Chelse

