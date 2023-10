Klimautvalget 2050: Vil stanse norsk oljeutvinning

Det var utvalgsleder Martin Skancke i Klimautvalget som overrakte rapporten under økonomifestivalen Kåkånomics i Stavanger i dag. Klimautvalget mener det må lages en strategi for avslutningen av norsk oljeindustri.

Dette må legges frem for Stortinget så raskt som mulig. Utvalget tilrår at det ikke gis ytterligere tillatelser til leting, utvinning, eller anlegg og drift inntil en slik strategi er ferdigstilt. Utvalget peker på at omstillingen til et lavutslippssamfunn vil kreve ressurser som kraft, arealer, naturressurser og arbeidskraft og kompetanse. Alle disse ressursene er knappe

– I et lavutslippssamfunn er så å si alle utslipp fjernet for godt. Politikken må ha dette som utgangspunkt. Spørsmålet er ikke hvilke utslipp som skal reduseres, men hvilke små utslipp som gjenstår i 2050. Alt annet må bort, sier utvalgsleder Martin Skancke i en pressemelding. headtopics.com

Lave energipriser er ikke et målLave energipriser er ikke et mål i seg selv, heter det i rapporten. Energiprisene må reflektere samfunnets kostnader ved å skaffe ny kraft tilveie.Utvalget oppfordrer regjeringen til å skjerpe ambisjonene for omstilling i jordbrukssektoren og mener det bør settes egne klimamål for utslipp, opptak og lagre av karbon i sektoren for skog- og arealbruk.

Les mer:

Nettavisen »

Anbefaler full stans i norsk oljeletingKlimautvalget 2050 mener regjeringen så raskt som mulig bør legge fram en strategi for å fase ut norsk olje- og gassvirksomhet. Les mer ⮕

Netto null klimautslipp i 2050, hva betyr det?Vi hører ofte at vi må nå «netto null» klimagassutslipp i 2050 for å nå målet om å begrense den globale oppvarmingen til rundt to grader. Da må den gl... Les mer ⮕

VM helt Andreas Granqvist har spilt fotball hele livet, men nå går det ikke lengerDet er en av Sveriges aller største helter som nå avslutter sin karriere som aktivt fotballspiller. Andreas Granqvist er 36 år gammel og ønsket egentlig å fortsette i klubben det hele startet Helsingborg i noen år til. Les mer ⮕

Andreas Mikkelsen kan sikre VM-gullet i helgen: – Håper det åpner dørerAndreas Mikkelsen (34) kan i helgen bli verdensmester for andre gang på tre år. Det kan bety at han tar veien tilbake til det gjeveste rally-VM. Les mer ⮕

Vekker oppsikt: - Familien er ikke fornøydAndreas Stauffiger har tatovert 90 prosent av kroppen - og kunne ikke hatt det bedre. Les mer ⮕

Klimautvalg konkluderer: Må forby ny oljeleting i NorgeNorge må legge en plan for sluttdato i oljå, og ny oljeleting bør forbys. Det fastslår klimautvalget i ny rapport. Les mer ⮕