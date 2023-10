Klimautvalg ber om sluttplan for oljenæringen – vil sette leting på pause

Utvalget har fått i oppdrag å vise hvordan Norge kan nå målet om å redusere klimagassutslippene med 90–95 prosent innen 2050 sammenlignet med 1990. Det ledes av siviløkonom Martin Skancke.

Fredag overleverer han rapporten til nyslått klima- og miljøminister Andreas Bjelland Eriksen (Ap) i oljebyen Stavanger. – I et lavutslippssamfunn er så å si alle utslipp fjernet for godt. Politikken må ha dette som utgangspunkt. Spørsmålet er ikke hvilke utslipp som skal reduseres, men hvilke små utslipp som gjenstår i 2050. Alt annet må bort, sier Skancke i en pressemelding.Foruten å etterlyse en sluttplan for norsk petroleumsvirksomhet, anbefaler ekspertutvalget permanent stopp i letevirksomhet som ikke er direkte tilknyttet eksisterende infrastruktur.

Regjeringen har allerede utsatt 26. konsesjonsrunde, som gjelder nettopp såkalt umodne områder der det ikke pågår oljeleting fra før – men kun ut 2025. Det skjedde etter budsjettforhandlingene med SV i fjor høst. headtopics.com

Tildelingene i forhåndsdefinerte områder (TFO), altså de modne delene av sokkelen, fortsetter imidlertid som før. Utvalget mener det ikke bør tas beslutninger om bygging av ny infrastruktur som binder Norge til utslipp frem mot og forbi 2050, og anbefaler dessuten å redusere aktiviteten i petroleumsvirksomheten utover forventet aktivitetsnivå frem mot 2050.Utvalget oppfordrer regjeringen til å skjerpe ambisjonene for omstilling i jordbrukssektoren og mener det bør settes egne klimamål for utslipp, opptak og lagre av karbon i sektoren for skog- og arealbruk.

Les mer:

DN_no »

Klimautvalg ber om sluttplan for oljenæringen – vil sette leting på pauseRegjeringens klimautvalg mener det ikke bør gis flere tillatelser til leting og utvinning av olje før det er lagt en sluttstrategi for petroleumsvirksomheten. Les mer ⮕

Statistikkens tale om eliteserieinnspurten: Uendret tabell og nytt Glimt-gullDet kriges i topp og bunn i Eliteserien fem runder før slutt. Slik blir poengfangsten statistisk sett i kampene som gjenstår. Les mer ⮕

Ingebrigtsen-brødrenes talsmann beskylder Gjert og Elden for å sette i gang mediesirkusHar kommet med uttalelse etter at det torsdag ble opprettet straffesak mot Gjert Ingebrigtsen. Les mer ⮕

Nok nåI dag har politiet opprettet straffesak mot Gjert Ingebrigtsen. Nå må familietragedien som har preget norske medier få bli nettopp det: en familietragedie. Mediesirkuset må ta slutt. Henrik, Filip og Jakob må få leve et idrettsliv i offentligheten uten å blande inn privatlivet. Les mer ⮕

Heldt kreften hemmeleg på jobbintervjuMange unge som har hatt kreft tør ikkje å fortelje om det når dei skal ut i arbeidslivet. Fika Fares Skansen (30) torde til slutt å ta samtalen. Det endra alt. Les mer ⮕

Lucas Braathen med sjokkmelding: Legger opp som alpinistLucas Braathen (23) leverte en lang tirade mot Skiforbundet og snakket om sin egen barndom. Til slutt opplyste han at han er ferdig som alpinist. Les mer ⮕