Klimautvalg ber om sluttplan for oljenæringen – vil sette leting på pause

Denne strategien bør legges fram for Stortinget så raskt som mulig, konkluderer ekspertutvalget.

Fredag overleverer han rapporten til nyslått klima- og miljøminister Andreas Bjelland Eriksen (Ap) i oljebyen Stavanger. Regjeringen har allerede utsatt 26. konsesjonsrunde, som gjelder nettopp såkalt umodne områder der det ikke pågår oljeleting fra før – men kun ut 2025. Det skjedde etter budsjettforhandlingene med SV i fjor høst.

Utvalget mener det ikke bør tas beslutninger om bygging av ny infrastruktur som binder Norge til utslipp fram mot og forbi 2050, og anbefaler dessuten å redusere aktiviteten i petroleumsvirksomheten utover forventet aktivitetsnivå fram mot 2050.Utvalget oppfordrer regjeringen til å skjerpe ambisjonene for omstilling i jordbrukssektoren og mener det bør settes egne klimamål for utslipp, opptak og lagre av karbon i sektoren for skog- og arealbruk. headtopics.com

Klimautvalget anbefaler også at det innføres sterkere virkemidler for energieffektivisering og at produksjonen av fornybar energi økes. Lave energipriser bør ikke settes som hovedmål for energipolitikken, heter det i rapporten.

