Klasseforskjell på lagene i solid Oilers-seier

Zuccarello-scoring i Wilds målrike snuoperasjon(Minnesota Wild-Edmonton Oilers 7–4) Mats Zuccarello både scoret og assisterte da Minnesota Wild snudde til seier hjemme mot Edmonton Oilers i NHL tirsdag.

Oilers-profilen nærmer seg retur: – Kanskje den verste smerten jeg har hatt noen gangTommy Kristiansen (34) har vært borte fra isen siden han skadet skulderen for snaut to måneder siden. Nå er veteranen ikke langt unna en retur for Oilers.

Pistolran i Asker: Søker gjerningspersonerTV 2 Nyheter Livestudio - Siste nytt i dag

- Tenåring ranet med pistol i AskerSiste nytt fra Dagbladet: En gutt i tenårene skal ha blitt ranet i Asker, og at gjerningspersonen skal ha truet vedkommende med en mulig pistol. Politet leter nå etter tre gje...

Alphabet hadde inntekter på 76,7 milliarder dollar i tredje kvartalAksjen sendes rett ned i etterhandelen på Wall Street etter at selskapet bommet på skytjenesteinntektene.

Ødegaard seirende ut av norsk duellArsenal med sterk seier over Nyland og Sevilla i Champions League.