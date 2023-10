Klart for byggestart for norsk-svensk politistasjon

– Dette er et viktig tiltak for å styrke samarbeidet med svensk politi, sier justis- og beredskapsminister Emilie Enger Mehl (Sp).– Jeg kommer til å gi Statsbygg i oppdrag å sette spaden i jorden på Magnormoen så fort som mulig, sier Mehl.

– Det store, åpne kontor- og fellesområdet blir liggende i begge land, med grenselinjen i midten. Det gjør at norsk og svensk politi kan jobbe smartere og tettere sammen i kampen mot grensekryssende kriminalitet, sier justis- og beredskapsministeren.

Les mer:

Dagsavisen »

Norge deltar som observatør i atomkrigsøvelse i Europa– Norge har ikke noe der å gjøre, sier Norsk Folkehjelp om norsk observatørrolle i Natos atomvåpenøvelse. Les mer ⮕

Klart for produksjon av tyske våpen på ukrainsk jordDet nye tysk-ukrainske forsvarsindustriselskapet er nå stiftet. Les mer ⮕

Rigget klart til hasjproduksjon – så kom politiet på døraDet ble ikke store produksjonen for kvinnen og mannen. Les mer ⮕

Klart for historisk gjenforeningLuis Suarez har bekreftet han forlater brasilianske Gremio etter sesongavslutning i desember. Step one. Inter Miami bekreftet denne uken at spissen Martinez er ferdig i klubben. Step two. Les mer ⮕

Klart man kan tulle med GazaKritikken av Nytt på nytt ble – heldigvis – skutt ned i Kringkastingsrådet. Les mer ⮕

Krever forbud mot spillfenomen i Norge: - Kan ikke venteDen ruspolitiske organisasjonen Actis sier de er bekymret for den oppvoksende generasjonen: - Det er sammenheng mellom lootbokser og pengespill, sier generalsekretær Inger Lise Hansen. Les mer ⮕