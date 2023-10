Klar for Oslo børs – prises opp mot 6,8 milliarder kroner

– Vi opplever at det er god interesse for Norconsults kommende børsnotering, og vi får tilbakemeldinger om at flere investorer setter pris på vår forretningsmodell, også i en periode hvor markedet er preget av stigende renter og fremdeles høy inflasjon, sier Egil Hogna, konsernsjef i Norconsult.Norconsult er et nordisk rådgiverselskap som kombinerer ingeniørfag med arkitektur og digital kompetanse.

Har prosjekter i privat og offentlig sektor innen infrastruktur, energi og industri, bygg og arkitektur.Det handlet om at ansatte etter de nye reglene må betale skatt for aksjene samme dag som de kjøpte aksjer i selskapet de jobber i.. Det ble først enighet om å selge ut minst 25 prosent av aksjene til eksterne investorer via børsen, men når selskapet nå noteres legges 34 prosent av eierandelene ut for salg i forbindelse med børsnoteringen.

– Etter noteringen vil et sterkt medarbeidereierskap fremdeles være en sentral del av Norconsults kultur, og Norconsult skal fortsatt være et attraktivt og høykompetent selskap med en sterk lokal tilstedeværelse som tiltrekker seg, utvikler og beholder de beste talentene, sier Hogna. headtopics.com

De eksisterende aksjonærene i selskapet, samt selskapets styre og konsernledelse, har bindingstid på aksjene de ikke selger. Medarbeiderne har en bindingstid hvor 50 prosent av aksjene kan selges etter seks måneder, og de resterende etter tolv måneder. Konsernledelsen og styret i Norconsult har bindingstid på 12 måneder.

