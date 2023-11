Klar beskjed til ten Hag: – Du får sparken i morgen

Manchester United sliter i møte med Newcastle. Kampen er en av flere i rekken over svake opptredener den siste tiden. – Dette har vært rotete, det har ikke vært mye flyt. Det er lite som henger i hop for Erik ten Hags Manchester United, mente Viaplays kommentatorduo Eiving Bisgaard Sundet og Tor Ole Skullerud.– United-skuta er lekk. Den er fullstendig lekk, sa Bisgaard Sundet like før spillerne gikk i garderoben for hvile.

