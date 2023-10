Klæbo trener ut av landslaget på grunn av konflikt med Skiforbundet

Konflikten er lik den Johannes Høsflot Klæbo også har stått i med Skiforbundet. Han har valgt å tre ut av landslaget.

« I norsk idrett tror vi på at vi blir en bedre idrettsnasjon og at toppidretten har en bredere samfunnsfunksjon når vi har felles verdier, og jobber sammen gjennom landslagsmodellen.»Frölich Braathen mener sønnen har prøvd å unngå en langvarig konflikt, men blitt motarbeidet.

LIGNENDE KONFLIKT: Langrennsløper Johannes Høsflot Klæbo (t.h.) og trener og morfar Kåre Høsflot under en pressekonferanse. Foto: Lise Åserud / NTB– Det er jo en samtale som går på at han ikke er lykkelig. At han ikke har det bra. Konklusjonen kommer man jo til sammen, at det er det ikke verdt. headtopics.com

– Man må ta inn over seg det Braathen faktisk sier. Det er sterkt å høre at han sier at han for første gang på et halvt år er glad og føler seg fri. Det er sterkt å høre. Så gir det grunn til ettertanke at han tydeligvis har følt seg så fanget i toppidretten at han har mistet gleden og ikke følt seg fri.

– At en ny landslagsavtale skal være i henhold til lovutvalgets avgjørelse fra 2022; det vil si at det klart og tydelig fremgår at det er utøverne som eier sine egne bilderettigheter.

