Kjetil Siem blir styreleder i Vålerenga Fotball AS

NYE KOSTER: Kjetil Siem er tilbake som styreleder i Vålerenga Fotball AS. Nå har han hentet inn Svein Graff som daglig leder. Her Siem avbildet i 2016.Kjetil Siem er ny styreleder i Vålerenga Fotball AS og uttaler til VG at situasjonen er ubehagelig Tor Olav Trøim, eneeier av aksjeselskapet som eier Vålerenga Fotball AS, har ikke gitt andre signaler enn at han er med ut avtaletiden 2028

. Svein Graff er ansatt som ny daglig leder, på en ettårs-kontrakt som en del av samarbeidet med NPG Sport & Communication.– Ingen klubber er rigget for nedrykk, men jeg opplever Tor Olav som ekstremt genuint interessert i Vålerengas suksess. Vi har ingen andre signaler enn at han minst er der til 2028 når kontrakten går ut, sierEtter en blytung sesong for herrelaget kjempes det nå mot nedrykk. Fire kamper gjenstår for Vålerenga som ligger på kvalikplass.Han er eneeier i aksjeselskapet som eier Vålerenga Fotball AS. Som igjen er i et samarbeid med Vålerenga Fotball Elite. Vålerenga Fotball Elite (styreleder Tuva Ørbeck Sørheim) samarbeider i dag med Vålerenga Fotball AS (styreleder Kjetil Siem). Sistnevnte eier de kommersielle rettighetene til klubben, mens Vålerenga som idrettslag skal stå fritt. Aksjeselskapet skal ikke kunne bestemme over det sportslige i klubben. Regelen står slik i NIFs lov § 13-4:– Vi får se om klubben er i stand til å ta over elitedelen eller ikke i 202

:

