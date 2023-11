Kjernekraft i Norge – et forslag

Det merkelige er at LO – en av pådriverne som sender kraftsjokk til Jonas Gahr Støre, vil melde Norge ut av Acer og sier nei til EUs fjerde energipakke – avviser kjernekraft, til tross for at kjernekraft er billigere, bygges like fort og skaper langt flere arbeidsplasser i mye lengre tid enn vindkraft.

SIMILAR NEWS:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

DIGI_NO: Ønsker en debatt om datasentre kjørt på kjernekraft i NorgeDebatten kommer til å tvinge seg fram enten man vil eller ikke, mener bransjeforening.

Kilde: digi_no | Les mer ⮕

NETTAVISEN: Fem ganger så dyr strøm i Sør-Norge som i Nord-NorgeKontinental prissmitte gir sørlendingene høye strømpriser.

Kilde: Nettavisen | Les mer ⮕

DIGI_NO: Google har søkt om 860 megawatt til datasenter i Norge:Kan potensielt legge beslag på 5 prosent av hele Norges strømforbruk.

Kilde: digi_no | Les mer ⮕

NETTAVISEN: Hemmelig Hamas-møte i Norge ble droppet – Huitfeldt får skyldenEn israelsk fredsaktivist planla et hemmelig møte med en Hamas-topp i Norge i 2022. Møtet skal ha blitt spolert da Anniken Huitfeldt ville varsle Israel.

Kilde: Nettavisen | Les mer ⮕

NETTAVISEN: Israels ambassadør gir Norge det glatte lag– Norge er mer kritisk til Israel enn andre europeiske land, mener ambassadøren.

Kilde: Nettavisen | Les mer ⮕

TV 2 NYHETENE: Høyesterett: Norge ble lovlig med i AcerNei til EUs anke er forkastet. Høyesterett avgjorde tirsdag striden om EUs energibyrå.

Kilde: TV 2 Nyhetene | Les mer ⮕