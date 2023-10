Kjent advokat tatt for promillekjøring

Jeg har lagt bak meg en helg som kanskje ikke har vært den aller beste i mitt liv så langt. Lørdag formiddag ble jeg stanset av politiet i en rutinekontroll i Østerdalen, på vei hjem fra et seminar på Røros dagen før. Utåndingsprøven viste at jeg fortsatt hadde promille i kroppen tilsvarende 0,88Wessel-Aas skriver videre at han hadde «

gjort den alvorlige feilvurderingen å ikke vente lenge nok før jeg satt meg bak rattet etter en hyggelig kveld. Jeg kan ikke si dette på noen annen måte enn at det er noe jeg angrer bittert på. Jeg har skuffet både meg selv, min egen familie og sikkert mange flere, herunder kolleger både på jobb og i AdvokatforeningenAdvokaten, som er leder av Advokatforeningen, skriver han ønsker å være åpen om lovbruddet.

« Som ytringsfrihets- og medierettsadvokat jobber jeg for og lever av åpenhet, også når det gjelder saker som kan være vanskelige og berøre enkeltpersoner. Jeg skriver dette innlegget fordi prinsippet om åpenhet også må gjelde meg selv.»Advokaten deler hvordan møtet med politiet var, og hva som sannsynligvis skjer videre: headtopics.com

«Etter prøven var jeg i et kort politiavhør, der jeg erkjente straffskyld for kjøring i påvirket tilstand og samtykket til at saken kan avgjøres som tilståelsesdom. Jeg samtykket også til frivillig beslag av førerkortet.»

«Det som vil skje videre, er sannsynligvis at jeg om noen uker vil bli innkalt til et rettsmøte der saken vil bli avgjort som en tilståelsesdom. Min forsvarer har fortalt meg at jeg kan forvente en betinget fengselsstraff på rundt 18 dager, en klekkelig bot og tap av førerretten i 18 til 20 måneder. Den straffen må jeg ta, og jeg ser frem til å få saken overstått. headtopics.com

