Kjent advokat innrømmer promillekjøring: – Alvorlig feilvurdering

Lørdag formiddag ble advokat Jon Wessel-Aas stoppet av politiet i en rutinekontroll i Østerdalen. Utåndingsprøven viste at han hadde en promille i kroppen som tilsvarer 0,88 prosent.

– Jeg hadde med andre ord gjort den alvorlige feilvurderingen å ikke vente lenge nok før jeg satt meg bak rattet etter en hyggelig kveld. Jeg kan ikke si dette på noen annen måte enn at det er noe jeg angrer bittert på. Jeg har skuffet både meg selv, min egen familie og sikkert mange flere, herunder kolleger både på jobb og i Advokatforeningen, skriver advokaten i et innlegg.Promillegrensen i Norge er på 0,2 promille.

– Min feilvurdering må jeg selvsagt stå i og ta fullt ansvar for fra første stund, før eller siden også offentlig. Derfor disse linjene. Det som vil skje videre, er sannsynligvis at jeg om noen uker vil bli innkalt til et rettsmøte der saken vil bli avgjort som en tilståelsesdom. headtopics.com

Advokatens egen forsvarer har fortalt Wessel-Aas at han kan forvente seg en betinget fengselsstraff på 18 dager, en bot og tap av førerretten i 18 til 20 måneder. Dette er en straff Wessel-Aas er klar til å ta, skriver han.

– Lever av åpenhetJon Wessel Aas ønsker ikke å kommentere saken ytterligere. I innlegget oppgir han at han som ytringsfrihet- og medierettadvokat jobber og lever av åpenhet. Derfor informerte han om hendelsen.Advokatforeningen svarer Bransjeavisen Rett24 har kontaktet Advokatforeningen, der Wessel er leder, for en kommentar. headtopics.com

– Det er opp til foreningens organer å avgjøre hvilken betydning dette vil ha. Generelt vil jeg peke på at Wessel-Aas har vært meget tydelig på hva som er skjedd, at han erkjenner straffeskyld, og at han tar kraftig selvkritikk, sier Merete Smith.

